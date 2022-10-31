Глава Крыма поручил национализировать принадлежащее Киеву имущество

Глава Крыма Сергей Аксенов поручил национализировать объекты, связанные с Киевом. Об этом он написал в своем телеграм-канале.
«Зарабатывать в Крыму враги России не будут, это принципиальная позиция», — сказал Аксенов.
Антитеррористическая комиссия составила целый перечень объектов, подлежащих национализации. В собственность Крыма перейдет имущество ООО «РусЛайн Ко» (арендатор ООО «Новацентр К», ООО «Модуль ЛТД»), АО «Бахчисарайский комбинат „Стройиндустрия“», ОАО «Судостроительный завод „Залив“».
Аксенов заверил, что все сотрудники предприятий останутся на своих местах, так как сокращения не планируются. «Исключение могут составлять уполномоченные представители акционеров, которые выполняли волю своих киевских руководителей», — добавил глава Крыма.
1 апреля Украина приняла закон о национализации имущества россиян и тех, кто поддерживает СВО. Закон касается также тех, кто не является гражданином России, но «тесно связан с ней, в частности имеет место жительства или занимается основной деятельностью».