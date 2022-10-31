В Новосибирской области депутат-единоросс переехал ребенка и скрылся. На него завели уголовное дело

«Того, кто задавил ребенка и бросил его на дороге без помощи, трудно даже назвать человеком в полном смысле слова. Он должен понести наказание по всей строгости закона. Что касается „Единой России“, то она с позором исключит Мамонтова из партии и ее депутатского объединения в райсовете, а также окажет всю необходимую помощь и поддержку пострадавшему мальчику и его семье», — отметила она.