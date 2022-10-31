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В Новосибирской области депутат-единоросс переехал ребенка и скрылся. На него завели уголовное дело
Семён Гудошников
Сегодня в 11:50

В Татарске Новосибирской области член районного совета депутатов Сергей Мамонтов переехал на своем автомобиле ребенка 2016 года рождения. После этого мужчина скрылся с места происшествия, не оказав помощи пострадавшему, сообщает РБК.

Ребенка доставили в больницу свидетели. По словам министра здравоохранения региона, состояние пострадавшего стабильно тяжелое. Ему оказывают необходимую помощь.

В Новосибирском региональном отделении «Единой России» пообещали лишить Мамонтова партбилета. Глава новосибирского исполкома партии Юлия Швец заявила, что поступок депутата «не вызывает ничего, кроме недоумения и отвращения».

«Того, кто задавил ребенка и бросил его на дороге без помощи, трудно даже назвать человеком в полном смысле слова. Он должен понести наказание по всей строгости закона. Что касается „Единой России“, то она с позором исключит Мамонтова из партии и ее депутатского объединения в райсовете, а также окажет всю необходимую помощь и поддержку пострадавшему мальчику и его семье», — отметила она.

На Мамонтова завели два административных дела — о нарушении ПДД, повлекшем легкий или средний вред здоровью, и невыполнении обязанностей в связи с ДТП, а также одно уголовное — по статье 125 УК («Оставление в опасности»). По последнему депутату грозит до года лишения свободы.

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Сергей Мамонтов
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