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Минобороны объявило о завершении частичной мобилизации
Дарья Мельникова
Сегодня в 17:20

Минобороны РФ объявило о завершении призыва в рамках частичной мобилизации. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Завершен призыв из запаса в рамках частичной мобилизации, вручение повесток прекращается», — заявили в министерстве.

По поручению главы ведомства Сергея Шойгу командующим войсками военных округов направлены указания до 1 ноября доложить о завершении частичной мобилизации.

Всему личному составу предписано вернуться к выполнению своих обязанностей в штатном режиме с 31 октября.

В дальнейшем работу военкоматов по комплектованию ВС будут организовывать только за счет приема добровольцев и кандидатов для прохождения военной службы по контракту.

28 октября Шойгу отчитался перед Владимиром Путиным о завершении частичной мобилизации. По его словам, мобилизационное задание — 300 тыс. призывников — выполнено. Других мобилизационных заданий, по словам Шойгу, не планируется.

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