Минобороны объявило о завершении частичной мобилизации

Минобороны РФ объявило о завершении призыва в рамках частичной мобилизации. Об этом сообщает «Интерфакс».
«Завершен призыв из запаса в рамках частичной мобилизации, вручение повесток прекращается», — заявили в министерстве.
По поручению главы ведомства Сергея Шойгу командующим войсками военных округов направлены указания до 1 ноября доложить о завершении частичной мобилизации.
Всему личному составу предписано вернуться к выполнению своих обязанностей в штатном режиме с 31 октября.
В дальнейшем работу военкоматов по комплектованию ВС будут организовывать только за счет приема добровольцев и кандидатов для прохождения военной службы по контракту.
28 октября Шойгу отчитался перед Владимиром Путиным о завершении частичной мобилизации. По его словам, мобилизационное задание — 300 тыс. призывников — выполнено. Других мобилизационных заданий, по словам Шойгу, не планируется.