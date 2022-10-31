В Киеве, Харькове, Запорожье и Черкасской области прозвучали взрывы. Об этом пишет РБК со ссылкой на местные власти.
В Киеве удары нанесены по объектам критической инфраструктуры, сообщил мэр города Виталий Кличко. Поврежден объект, который обеспечивает электроэнергией около 350 тыс. квартир, отметил он. Экстренные службы и органы власти «делают все возможное для скорейшей стабилизации ситуации».
В Харькове, где также пострадал объект критической инфраструктуры, приостановлена работа метро, сказал градоначальник Игорь Терехов. В городе Запорожье (находится под контролем украинских войск) — тоже перебои с электроснабжением, заявил секретарь городского совета Анатолий Куртев.
Там повреждена гидроэлектростанция в районе плотины Днепрогэс — крупнейшей гидроэлектростанции Украины. Очевидцы выкладывают кадры с клубами черного дыма рядом с объектом.
По данным СМИ, удары нанесены сразу по нескольким ГЭС, в том числе по Новоднестровской в Одесской области, Кременчугской в Кировоградской области.
О взрывах также сообщалось во Львовской, Житомирской, Ровенской, Полтавской и Винницкой областях. О жертвах среди мирного населения пока неизвестно.
В офисе президента Украины заявили, что из‑за повреждений инфраструктурных объектов экстренные отключения электричества вводятся по всей стране.