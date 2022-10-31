В Киеве удары нанесены по объектам критической инфраструктуры, сообщил мэр города Виталий Кличко. Поврежден объект, который обеспечивает электроэнергией около 350 тыс. квартир, отметил он. Экстренные службы и органы власти «делают все возможное для скорейшей стабилизации ситуации».