С декабря виза на Кипр станет платной

Ранее Кипр и Греция выступили против запрета на выдачу виз россиянам. «Это было бы неправильное решение. Мы верим в контакты между людьми, и даже гражданам Турции кипрские власти выдают визы, поэтому мы не считаем, что эта мера должна касаться россиян», — сказал секретарь кипрского МИД Корнелиос Корнелиу.