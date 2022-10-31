С декабря виза на Кипр станет платной

Решение об этом принял Совет министров Республики. Визовый сбор для взрослых составит 80 евро, а для детей с 6 до 12 лет — 40 евро.
До 1 декабря россияне еще могут успеть сделать документы бесплатно. Заявка на визу рассматривается от трех до пяти рабочих дней.
В настоящее время, чтобы посетить страну нужна многократная шенгенская, румынская, болгарская, хорватская или кипрская национальная виза. Срок пребывания в стране не должен превышать трех месяцев в течение 180 дней.
Ранее Кипр и Греция выступили против запрета на выдачу виз россиянам. «Это было бы неправильное решение. Мы верим в контакты между людьми, и даже гражданам Турции кипрские власти выдают визы, поэтому мы не считаем, что эта мера должна касаться россиян», — сказал секретарь кипрского МИД Корнелиос Корнелиу.