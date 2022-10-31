Рина Саваяма обретает уверенность и покоряет танцпол в клипе «Frankenstein»

Японо-британская певица Рина Саваяма экранизировала трек «Frankenstein» со своего недавнего альбома «Hold the Girl».
В ролике, снятом Джеком Пэйном, Саваяма оказывается на шумной домашней вечеринке, где чувствует себя некомфортно. Она направляется в ванную комнату и видит в отражении более уверенную версию себя, которая покоряет танцпол.
Пластинка «Hold the Girl» вышла в сентябре этого года. Она стала вторым лонгплеем певицы после именного «Sawayama», увидевшего свет в апреле 2020-го.
Вскоре Саваяма дебютирует в качестве актрисы в фильме «Джон Уик-4». Новая часть франшизы с Киану Ривзом стартует в прокате в 2023 году.