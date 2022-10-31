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Рина Саваяма обретает уверенность и покоряет танцпол в клипе «Frankenstein»
Семён Гудошников
Сегодня в 15:37

Японо-британская певица Рина Саваяма экранизировала трек «Frankenstein» со своего недавнего альбома «Hold the Girl».

В ролике, снятом Джеком Пэйном, Саваяма оказывается на шумной домашней вечеринке, где чувствует себя некомфортно. Она направляется в ванную комнату и видит в отражении более уверенную версию себя, которая покоряет танцпол.

Пластинка «Hold the Girl» вышла в сентябре этого года. Она стала вторым лонгплеем певицы после именного «Sawayama», увидевшего свет в апреле 2020-го.

Вскоре Саваяма дебютирует в качестве актрисы в фильме «Джон Уик-4». Новая часть франшизы с Киану Ривзом стартует в прокате в 2023 году.

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