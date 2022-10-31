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Названы самые популярные сериалы у россиян. И самые «сериальные» города
Рустам Абдуллин
Сегодня в 14:59

В 2022 году россияне смотрели сериалы 1,9 млн часов — это около 227,5 лет. Нынешний показатель почти в два раза больше прошлогоднего. Данными с «Афишей Daily» поделилась онлайн-платформа Movix.

Топ сериалов, которые смотрели россияне:

  1. «Игра престолов» (США, 128 389 часов);
  2. «Дом дракона» (США, 88 089 часов);
  3. «Контейнер» (Россия, 61 614 часов);
  4. «ИП Пирогова» (Россия, 50 374 часа);
  5. «Содержанки» (Россия, 46 888 часов);
  6. «Реальные пацаны» (Россия, 45 301 час);
  7. «Постучись в мою дверь» (Турция, 41 325 часов).

Эксперты предполагают, что российский зритель выбирает отечественные сериалы, потому что они приближены к его реальности, а это интереснее. «Содержанки», «Контейнер» и «Бывшие» уже второй город остаются востребованными у пользователей платформы.

У россиян также появляется интерес к корейским сериалам, но массовым он пока еще не стал, поэтому драмы остаются нишевым контентом. Популярность турецких сериалов высокая, как и раньше.

Больше всего времени на сериалы тратят в Петербурге (365 345 часов), Екатеринбурге (215 018 часов), Перми (184 152 часа), Иркутске (182 383 часа) и Самаре (161 388 часов). В каждом из них первые две строчки топа занимают «Игра престолов» и «Дом дракона».

Эксперты Movix говорят, что увеличение времени просмотра можно объяснить желанием россиян отвлечься от рутины. В это же время культура смотрения через платформы с подписками становится все более распространенной.

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