Названы самые популярные сериалы у россиян. И самые «сериальные» города

В 2022 году россияне смотрели сериалы 1,9 млн часов — это около 227,5 лет. Нынешний показатель почти в два раза больше прошлогоднего. Данными с «Афишей Daily» поделилась онлайн-платформа Movix.
Топ сериалов, которые смотрели россияне:
- «Игра престолов» (США, 128 389 часов);
- «Дом дракона» (США, 88 089 часов);
- «Контейнер» (Россия, 61 614 часов);
- «ИП Пирогова» (Россия, 50 374 часа);
- «Содержанки» (Россия, 46 888 часов);
- «Реальные пацаны» (Россия, 45 301 час);
- «Постучись в мою дверь» (Турция, 41 325 часов).
Эксперты предполагают, что российский зритель выбирает отечественные сериалы, потому что они приближены к его реальности, а это интереснее. «Содержанки», «Контейнер» и «Бывшие» уже второй город остаются востребованными у пользователей платформы.
У россиян также появляется интерес к корейским сериалам, но массовым он пока еще не стал, поэтому драмы остаются нишевым контентом. Популярность турецких сериалов высокая, как и раньше.
Больше всего времени на сериалы тратят в Петербурге (365 345 часов), Екатеринбурге (215 018 часов), Перми (184 152 часа), Иркутске (182 383 часа) и Самаре (161 388 часов). В каждом из них первые две строчки топа занимают «Игра престолов» и «Дом дракона».
Эксперты Movix говорят, что увеличение времени просмотра можно объяснить желанием россиян отвлечься от рутины. В это же время культура смотрения через платформы с подписками становится все более распространенной.