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Около 70 тыс. россиян открыли счета в банках Узбекистана в 2022 году
Виктория Шанина
Сегодня в 17:15

67 тыс. россиян с начала 2022 года открыли счета в банках Узбекистана. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центрального банка (ЦБ) страны.

Представитель регулятора со ссылкой на председателя правления ЦБ Мамаризо Нурмурадова отмечает, что около половины россиян, открывших счета, находятся в Узбекистане на постоянной основе.

Кроме того, в республике сохраняется высокий спрос нерезидентов из РФ на карты узбекистанских банков. Даже несмотря на ограничения, которые были введены в сентябре, — открывать счета и карты можно только после 15 дней непрерывного пребывания в республике.

Ранее власти Узбекистана сообщали, что за 8 месяцев текущего года в республику въехали более 318 тыс. россиян.

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