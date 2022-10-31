Шахматиста Анатолия Карпова госпитализировали. СМИ пишут, что его ввели в искусственную кому

Чемпион мира по шахматам и депутат Госдумы Анатолий Карпов находится в больнице. Об этом пишет РБК со ссылкой на пиар-директора Федерации шахмат России Кирилла Зангалиса и ТАСС со ссылкой на помощника гроссмейстера Альберта Степаняна.
Председатель Общероссийского движения предпринимателей Андрей Ковалев писал в телеграм-канале, что Карпов находится в реанимации после нападения неизвестных и введен в искусственную кому. Однако собеседники РБК и ТАСС нападение на шахматиста отрицают.
«Никакого нападения не было. Все нормально с Анатолием Евгеньевичем, никаких травм нет», — отметил Степанян.
Дочь Карпова Софья заявила Mash, что гроссмейстер получил травму в результате падения, на него никто не нападал. Он находится в отделении нейрореанимации Института им. Склифосовского.
По данным телеграм-канала, у Карпова закрытая черепно-мозговая травма, закрытый перелом шейки левого бедра, ушиб головного мозга и кровоизлияние в субарахноидальное пространство, он введен в искусственную кому.
Mash пишет, что Карпов был в состоянии алкогольного опьянения и скорая забрала его с Георгиевского переулка, где находится здание Госдумы. Предприниматель Андрей Ковалев в разговоре с «Газетой.ру» не согласился с сообщениями, что шахматист был пьян.