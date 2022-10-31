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Шахматиста Анатолия Карпова госпитализировали. СМИ пишут, что его ввели в искусственную кому
Семён Гудошников
Сегодня в 17:11

Чемпион мира по шахматам и депутат Госдумы Анатолий Карпов находится в больнице. Об этом пишет РБК со ссылкой на пиар-директора Федерации шахмат России Кирилла Зангалиса и ТАСС со ссылкой на помощника гроссмейстера Альберта Степаняна.

Председатель Общероссийского движения предпринимателей Андрей Ковалев писал в телеграм-канале, что Карпов находится в реанимации после нападения неизвестных и введен в искусственную кому. Однако собеседники РБК и ТАСС нападение на шахматиста отрицают.

«Никакого нападения не было. Все нормально с Анатолием Евгеньевичем, никаких травм нет», — отметил Степанян.

Дочь Карпова Софья заявила Mash, что гроссмейстер получил травму в результате падения, на него никто не нападал. Он находится в отделении нейрореанимации Института им. Склифосовского.

По данным телеграм-канала, у Карпова закрытая черепно-мозговая травма, закрытый перелом шейки левого бедра, ушиб головного мозга и кровоизлияние в субарахноидальное пространство, он введен в искусственную кому.

Mash пишет, что Карпов был в состоянии алкогольного опьянения и скорая забрала его с Георгиевского переулка, где находится здание Госдумы. Предприниматель Андрей Ковалев в разговоре с «Газетой.ру» не согласился с сообщениями, что шахматист был пьян.

О переломе шейки бедра и черепно-мозговой травме также говорит источник РИА «Новости» в правоохранительных органах. Тем временем жена Анатолия Карпова в разговоре с «Известиями» сказала, что ее супруг находится дома и с ним все хорошо.

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Госдума
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Анатолий КарповАльберт СтепанянАндрей КовалевКирилл Зангалис
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