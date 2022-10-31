«Я могу заставить любого сделать то, что мне нужно»: смотрим первый трейлер детектива «Переговорщик»

«Первое, что приходит на ум при идее сериала о переговорщике — концепт сапожника без сапог, то есть профессионала, чьи навыки вдруг становятся бессмысленными в его повседневном быту — не будет же он и вправду манипулировать близкими. Но затем нам захотелось копнуть в этом направлении дальше — а что, если он и на работе однажды не справился? Как будет жить и работать дальше профессионал, допустивший, то ли из‑за своего просчета, то ли волей случая, смерть людей? Когда родился этот конфликт, появился образ человека, винящего себя в страшной ошибке, добровольно выключившего себя из мира и отношений, вынужденного постоянно проживать последствия своей травмы».

Олег Маловичко Сценарист