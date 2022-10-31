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«Я могу заставить любого сделать то, что мне нужно»: смотрим первый трейлер детектива «Переговорщик»
Виктория Шанина
Сегодня в 11:13

Онлайн-кинотеатр Kion опубликовал первый трейлер остросюжетного детектива «Переговорщик». Сериал посвящен переговорщику, который уже много лет помогает людям и пытается избавиться от собственной травмы.

В ролике показан персонаж, чья главная суперспособность — это воздействие на разум. С помощью диалога он способен изменить мнение, помочь справиться с проблемой и даже спасти жизнь.

«Я могу заставить любого человека сделать то, что мне нужно», — говорит главный герой.

Картина рассказывает про Александра Максимова — лучшего в стране переговорщика и блестящего психолога. С годами он выработал уникальный метод ведения переговоров. Однако это не спасло его от трагедии: девять лет назад при освобождении заложников в школе погибли невинные люди, в том числе его дочь. Максимов уходит со службы, оставляет семью и разрывает все связи из‑за чувства вины.

Максимов начинает работать в центре психологический помощи по телефону. Но, несмотря на высокую результативность, он часто нарушает официальный протокол и находится на грани увольнения. В один день переговорщик обнаруживает на лобовом стекле автомобиля записку, напоминающую о событиях девятилетней давности. Кто‑то намерен втянуть его в опасную игру.

Главную роль сыграл Кирилл Пирогов («Брат-2», «Жмурки», «Доктор Живаго»). Также в картине снялись Владимир Мишуков, Лянка Грыу, Вильма Кутавичюте, Виталий Коваленко, Петр Натаров, Нино Нинидзе, Максим Белбородов и другие.

Режиссером проекта выступил Нурбек Эген, а одним из автором сценария и продюсером — Олег Маловичко («Хрустальный», «Нулевой пациент»). Также над сценарием работал Сергей Калужанов («Мажор»).

Маловичко рассказал, как создавался главный герой «Переговорщика».

«Первое, что приходит на ум при идее сериала о переговорщике — концепт сапожника без сапог, то есть профессионала, чьи навыки вдруг становятся бессмысленными в его повседневном быту — не будет же он и вправду манипулировать близкими. Но затем нам захотелось копнуть в этом направлении дальше — а что, если он и на работе однажды не справился? Как будет жить и работать дальше профессионал, допустивший, то ли из‑за своего просчета, то ли волей случая, смерть людей? Когда родился этот конфликт, появился образ человека, винящего себя в страшной ошибке, добровольно выключившего себя из мира и отношений, вынужденного постоянно проживать последствия своей травмы».
Олег Маловичко
Сценарист

Сериал «Переговорщик» дебютирует на стриминговой платформе Kion 3 ноября. Всего выйдет семь эпизодов.

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