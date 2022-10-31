«Я могу заставить любого сделать то, что мне нужно»: смотрим первый трейлер детектива «Переговорщик»

Онлайн-кинотеатр Kion опубликовал первый трейлер остросюжетного детектива «Переговорщик». Сериал посвящен переговорщику, который уже много лет помогает людям и пытается избавиться от собственной травмы.
В ролике показан персонаж, чья главная суперспособность — это воздействие на разум. С помощью диалога он способен изменить мнение, помочь справиться с проблемой и даже спасти жизнь.
«Я могу заставить любого человека сделать то, что мне нужно», — говорит главный герой.
Картина рассказывает про Александра Максимова — лучшего в стране переговорщика и блестящего психолога. С годами он выработал уникальный метод ведения переговоров. Однако это не спасло его от трагедии: девять лет назад при освобождении заложников в школе погибли невинные люди, в том числе его дочь. Максимов уходит со службы, оставляет семью и разрывает все связи из‑за чувства вины.
Максимов начинает работать в центре психологический помощи по телефону. Но, несмотря на высокую результативность, он часто нарушает официальный протокол и находится на грани увольнения. В один день переговорщик обнаруживает на лобовом стекле автомобиля записку, напоминающую о событиях девятилетней давности. Кто‑то намерен втянуть его в опасную игру.
Главную роль сыграл Кирилл Пирогов («Брат-2», «Жмурки», «Доктор Живаго»). Также в картине снялись Владимир Мишуков, Лянка Грыу, Вильма Кутавичюте, Виталий Коваленко, Петр Натаров, Нино Нинидзе, Максим Белбородов и другие.
Режиссером проекта выступил Нурбек Эген, а одним из автором сценария и продюсером — Олег Маловичко («Хрустальный», «Нулевой пациент»). Также над сценарием работал Сергей Калужанов («Мажор»).
Маловичко рассказал, как создавался главный герой «Переговорщика».
Сериал «Переговорщик» дебютирует на стриминговой платформе Kion 3 ноября. Всего выйдет семь эпизодов.