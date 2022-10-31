Молдова выдворяет сотрудника российского посольства после инцидента с падением фрагментов ракеты

Молдова объявила одного из сотрудников российского посольства персоной нон грата. Власти страны выдворяют его после инцидента с падением фрагментов ракеты, сообщается в телеграм-канале МИД республики.
Решение о высылке российского дипломата было принято после падения фрагментов сбитой украинской системой ПВО ракеты на территории Молдовы. Остатки обнаружили на севере села Наславча, расположенного на границе с Украиной. В нескольких домах выбило оконные стекла. Никто не пострадал.
Украинские власти сообщили, что утром 31 октября был нанесен удар беспилотником по Днестровской ГЭС-1 в 10 километрах от Наславча, указали в Минобороны Молдовы.
В сообщении о высылке российского дипломата говорится, что «ракетные удары по соседней стране продолжают увеличивать риски для безопасности» и заставляют граждан Молдовы «все больше ощущать на себе разрушительные последствия» боевых действий. Местные власти подчеркнули, что атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру создают «угрозы энергетической безопасности» Молдовы.
Утром 31 октября в Киеве, Харькове, Запорожье и Черкасской области прозвучали взрывы на объектах инфраструктуры. По всей Украине наблюдались перебои с электроснабжением.
Обстрелы проводились также по нескольким ГЭС, в том числе по Новоднестровской в Одесской области, Кременчугской в Кировоградской области.