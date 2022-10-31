Молдова выдворяет сотрудника российского посольства после инцидента с падением фрагментов ракеты

В сообщении о высылке российского дипломата говорится, что «ракетные удары по соседней стране продолжают увеличивать риски для безопасности» и заставляют граждан Молдовы «все больше ощущать на себе разрушительные последствия» боевых действий. Местные власти подчеркнули, что атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру создают «угрозы энергетической безопасности» Молдовы.