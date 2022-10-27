Реклама
Новости
В Мексике разрешили заключать однополые браки во всех штатах
Юлия Онодэра
Сегодня в 02:44

В Мексике легализовали однополые браки во всех 32 штатах страны. Последним заключать такие брачные союзы разрешили в Тамаулипасе, сообщил Independent.

Власти штата проголосовали за внесение поправок в Гражданский кодекс региона. В поддержку регистрации браков между людьми одного пола выступили 23 политика, еще 12 человек были против, двое воздержались от голосования.

Заседание законодателей проходило одновременно с демонстрацией — она проходила возле здания, где проходило голосование. В акции принимали участие как сторонники однополых браков, так и их противники.

Легализацию союзов приветствовал председатель Верховного суда Мексики Артуро Залдивар. «Вся страна сияет огромной радугой. Живите с достоинством и правами всех людей. Любовь — это любовь», — написал он в твиттере.

Ранее однополые браки разрешили заключать в другом мексиканском штате — Герреро. Полноценная их легализация в стране заняла семь лет. Верховный суд Мексики признал запреты на однополые союзы неконституционными еще в 2015 году.

расскажите друзьям
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение