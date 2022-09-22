Разъяснение Минобороны о мобилизации, обмен пленными и другие новости дня

Минобороны опубликовало разъяснения по частичной мобилизации. Главное из брифинга можно прочитать здесь.

Москва и Киев провели обмен военнопленными. По словам украинской стороны, им удалось вернуть 215 человек, включая 108 бойцов «Азова» (признан в России террористической организацией и запрещен). Москва также получила при обмене 87 солдат и офицеров, а также Виктора Медведчука.

Первые итоги референдума в Запорожской области по вопросу присоединения к России будут объявлены уже 28 сентября. Сам референдум пройдет с 23 по 27 сентября.

Сергей Собянин подписал указ, предполагающий ежемесячные доплаты мобилизованным москвичам в размере 50 тыс. рублей. В случае легкого ранения также предусмотрена единовременная выплата 500 тыс. рублей, в случае тяжелого — 1 млн.

Правительство РФ утвердило постановление о сохранении рабочих мест для мобилизованных граждан. В постановлении сказано, что они смогут сохранить трудовой договор и позже вернуться на прежнее место работы.

Финляндия намерена ввести полный запрет на въезд в страну граждан России. По словам главы МИД Пекки Хаависто, Финляндия не хочет быть транзитной страной для россиян.

В Совфеде предложили сократить список болезней, по которым дается отсрочка от призыва на военную службу, например с плоскостопием и сколиозом определенных степеней.

СПЧ при президенте предложил сделать обязательной службу в армии для выходцев из Центральной Азии, недавно получивших гражданство. За отказ служить уроженцев других стран и членов их семей хотят лишать российских паспортов. В свою очередь, генпрокуратура Узбекистана предупредила граждан, пребывающих на территории России, об уголовной ответственности за участие в вооруженных конфликтах между иностранными государствами.

Благотворительный проект Noize MC, Монеточки и Вити Исаева Voices of Peace перерос в музыкальную группу. Артисты опубликовали первый сингл «Криокамеры» 21 сентября, приурочив его к Международному дню мира.

Бьорк выпустила новый сингл «Ancestress», посвященный ее покойной матери, и клип на него, снятый на фоне исландских пейзажей. В видео певица возглавляет траурную процессию.

Вышел трейлер пятнадцатого полнометражного фильма М.Найта Шьямалана «Стук в хижине». В ленте снялись Джонатан Грофф, Бен Олдридж, Дейв Баутиста, Руперт Гринт и Никки Амука-Берд.