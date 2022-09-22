Узбекистан предостерег граждан, временно пребывающих в РФ, от участия в боевых действиях

Генеральная прокуратура Узбекистана предупредила граждан страны, пребывающих на территории России, что участие в вооруженных конфликтов между иностранными государствами может быть уголовно наказуемо. Соответствующее сообщение появилось в телеграм-канале ведомства.

«Призываем наших соотечественников, проживающих в зарубежных странах, не вступать в вооруженные силы, не участвовать в боевых действиях и еще раз предупреждаем, что подобные действия влекут за собой уголовную ответственность», — говорится в заявлении прокуратуры.

Ведомство напомнило о статьях, которые предполагают ответственность за участие в военных действиях на территории других стран или на его стороне с целью материальной или личной выгоды, а также за поступление граждан Узбекистана на военную службу в органы безопасности, военной юстиции или полицию иностранных государств. Максимальное наказание — лишение свободы на срок до 10 лет.

С соответствующим предупреждением ранее выступило посольство Киргизии в России. Дипмиссия напомнила: что за участие в вооруженных конфликтах на территории иностранных государств грозит уголовная ответственность вплоть до лишения свободы на 10 лет с конфискацией имущества.

Генпрокуратура Казахстана также начала предупреждать своих граждан об уголовной ответственности за участие в боевых действиях на территории других стран.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в миграционном центре «Сахарово» развернут инфраструктуру содействия Минобороны России в организации поступления на военную службу иностранцев. Он отметил, что столичные власти «сделают все необходимое, чтобы заключение контрактов было максимально удобным для граждан».

«Государственная дума приняла закон об упрощении получения российского гражданства. В соответствии с ним иностранцы, заключившие годовой контракт о службе в Вооруженных Силах Российской Федерации, смогут получить гражданство без длительного ожидания и других бюрократических преград», — говорится в сообщении мэра.

На следующий день Совет Федерации одобрил закон об упрощенном получении российского гражданства для иностранцев, заключивших контракт с Вооруженными силами РФ на срок не менее одного года. Иностранцам-контрактникам, теперь не нужно предоставлять вид на жительство, а также выполнять условие о непрерывном пребывании в России в течение пяти лет со дня получения ВНЖ.