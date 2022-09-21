Реклама
Новости
Финляндия планирует полный запрет на въезд в страну россиян
00:30
Politico: Еврокомиссия готовит новый пакет санкций в отношении России
вчера в 23:37
В Чехии умер первый заболевший оспой обезьян
вчера в 22:42
Военнообязанным Курской области запретили покидать регион
вчера в 22:40
Главы МИД стран Евросоюза проведут экстренную встречу. На ней обсудят новые санкции против России
вчера в 21:51
TikTok запретит пользователям собирать деньги на политические цели
вчера в 21:21
Роскосмос: Россия «с высокой долей вероятности» будет участвовать в проекте МКС до 2028 года
вчера в 21:19
Politico: Евросоюз готовит новый пакет санкций в отношении России
вчера в 21:15
Частичная мобилизация в России, Минобороны наберет 300 тыс. резервистов и другие новости дня
вчера в 20:52
Дайджест
Hello I’m Nik/Unsplash
В ООН призвали ввести дополнительные налоги для компаний, работающих на ископаемом топливе
вчера в 20:30
Совет Федерации: подготовка мобилизованных для участия в спецоперации займет больше месяца
вчера в 19:41
Спецоперация, энергоресурсы и мировой кризис: о чем говорил Байден на Генассамблее ООН
вчера в 19:22
Техасский университет: мужчины больше подвержены социальной изоляции
вчера в 19:13
Финляндия откажет в визах мужчинам из России, если они заявят о нежелании вернуться на родину
вчера в 18:36
Владимир Путин заявил, что главная черта характера россиянина — патриотизм
вчера в 18:34
«вДудь»/YouTube
Сергея Бурунова госпитализировали с коронавирусом
вчера в 18:28
Мобилизованные граждане могут лишиться работы
вчера в 17:32
Досрочные выборы президента Казахстана пройдут 20 ноября
вчера в 17:31
Минэкономразвития: спад ВВП России в 2022 году составит 2,9%
вчера в 17:24
ЦБ рекомендовал банкам ввести кредитные каникулы для мобилизованных россиян
вчера в 17:04
Финляндия планирует полный запрет на въезд в страну россиян
Юлия Онодэра
Сегодня в 21:30

Финляндия намерена ввести полный запрет на въезд в страну граждан России, путешествующих в Европу по туристическим визам. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на главу МИД Финляндии Пекку Хаависто.

По словам министра, власти Финляндии планируют изменить законодательство, чтобы ограничить число въезжающих из России. По словам Хаависто, Финляндия не хочет быть транзитной страной для россиян.

«Сегодня мы начали подготовку решения, как можно ограничить или полностью предотвратить этот туристический поток. Включая новый закон, который будет подготовлен очень быстро, или интерпретацию существующих правил», — отметил он.

Вопрос по ограничению турпотока обсудят в парламенте Финляндии уже в ближайшее время, добавил Хаависто. «Нет никаких моральных или этических оснований для того, чтобы российские туристы продолжали ездить на отдых как ни в чем не бывало», — пояснил он.

Финляндия после 19 сентября осталась единственной странов ЕС, куда россияне могут въезжать через сухопутную границу. Эстония, Латвия, Литва и Польша запретили въезд граждан России и Беларуси с шенгенскими визами, выданными другими государствами.

расскажите друзьям
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение