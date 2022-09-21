Финляндия планирует полный запрет на въезд в страну россиян

Финляндия намерена ввести полный запрет на въезд в страну граждан России, путешествующих в Европу по туристическим визам. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на главу МИД Финляндии Пекку Хаависто.

По словам министра, власти Финляндии планируют изменить законодательство, чтобы ограничить число въезжающих из России. По словам Хаависто, Финляндия не хочет быть транзитной страной для россиян.

«Сегодня мы начали подготовку решения, как можно ограничить или полностью предотвратить этот туристический поток. Включая новый закон, который будет подготовлен очень быстро, или интерпретацию существующих правил», — отметил он.

Вопрос по ограничению турпотока обсудят в парламенте Финляндии уже в ближайшее время, добавил Хаависто. «Нет никаких моральных или этических оснований для того, чтобы российские туристы продолжали ездить на отдых как ни в чем не бывало», — пояснил он.

Финляндия после 19 сентября осталась единственной странов ЕС, куда россияне могут въезжать через сухопутную границу. Эстония, Латвия, Литва и Польша запретили въезд граждан России и Беларуси с шенгенскими визами, выданными другими государствами.