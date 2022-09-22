Реклама
Новости
Первые итоги референдума о присоединении Запорожской области к РФ объявят 28 сентября
14:41
Глава НСПК: ситуация с картами «Мир» в Турции — «самая болезненная тема»
13:47
RT сообщил о новых обвинениях в экстремизме против Навального. В ФБК считают, что это старое дело
Обновлено в 13:44
Rambler заплатит хакерам до 100 000 рублей за поиск уязвимостей на сайтах «Ленты.ру» и «Чемпионата»
13:31
Российских лыжников могут допустить на международные соревнования под нейтральным флагом
13:00
am.usembassy.gov
Россия дала предварительное согласие на назначение Линн Трейси послом США в Москве
12:57
Узбекистан предостерег граждан, временно пребывающих в РФ, от участия в боевых действиях
12:00
Военный комиссар Якутии рассказал, кто подлежит мобилизации и кого призовут первым
11:52
Ассортимент импортного алкоголя в российских магазинах сократился на 40–95%
11:01
В Казахстане исключили День первого президента из списка госпраздников
10:39
РЖД закупит электропоезда «Ласточка» почти на 70 млрд рублей
09:49
Anadolu Agency/Getty Images
Россия и Украина обменялись военнопленными. Среди них бойцы «Азова»* и Виктор Медведчук
09:43
Монеточка, Noize MC и Витя Исаев объединились в группу Voices of Peace и выпустили первую песню
09:12
На протестных акциях в городах России задержали более 1300 человек. Некоторым вручили повестки
08:29
Володин: приоритет Госдумы — вопрос о кредитных каникулах и трудовых гарантиях для мобилизованных
08:28
Владимир Зеленский призвал лишить Россию права вето в Совбезе ООН
01:54
Финляндия планирует полный запрет на въезд в страну россиян
00:30
Oliver Cole/Unsplash
Politico: Еврокомиссия готовит новый пакет санкций в отношении России
вчера в 23:37
В Чехии умер первый заболевший оспой обезьян
вчера в 22:42
Военнообязанным Курской области запретили покидать регион
вчера в 22:40
Первые итоги референдума о присоединении Запорожской области к РФ объявят 28 сентября
Виктория Шанина
Сегодня в 11:41

Первые итоги референдума по вопросу о вхождении Запорожской области в состав России будут объявлены уже 28 сентября. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на председателя избирательной комиссии области Галину Катющенко.

«Итоги будут подводиться, как это традиционно делается, сразу после закрытия участков <…> Первые итоги мы предполагаем, что объявим, 28 сентября», — сказала Катющенко.

Референдум о присоединении Запорожской области к России пройдет с 23 по 27 сентября. С соответствующей инициативой к главе военно-гражданской администрации (ВГА) региона Евгению Балицкому обратилось общественное движение «Мы вместе с Россией».

Накануне Общественный совет Херсонской области обратился к главе региона Владимиру Сальдо с инициативой немедленно провести референдум о признании субъектом России. Такое же предложение выдвинули общественные палаты Луганской и Донецкой народных республик главам Леониду Пасечнику и Денису Пушилину. Во всех перечисленных регионах референдумы состоятся 23–27 сентября.

расскажите друзьям
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение