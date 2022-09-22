Первые итоги референдума о присоединении Запорожской области к РФ объявят 28 сентября

Первые итоги референдума по вопросу о вхождении Запорожской области в состав России будут объявлены уже 28 сентября. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на председателя избирательной комиссии области Галину Катющенко.

«Итоги будут подводиться, как это традиционно делается, сразу после закрытия участков <…> Первые итоги мы предполагаем, что объявим, 28 сентября», — сказала Катющенко.

Референдум о присоединении Запорожской области к России пройдет с 23 по 27 сентября. С соответствующей инициативой к главе военно-гражданской администрации (ВГА) региона Евгению Балицкому обратилось общественное движение «Мы вместе с Россией».

Накануне Общественный совет Херсонской области обратился к главе региона Владимиру Сальдо с инициативой немедленно провести референдум о признании субъектом России. Такое же предложение выдвинули общественные палаты Луганской и Донецкой народных республик главам Леониду Пасечнику и Денису Пушилину. Во всех перечисленных регионах референдумы состоятся 23–27 сентября.