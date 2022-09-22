Монеточка, Noize MC и Витя Исаев объединились в группу Voices of Peace и выпустили первую песню

Рэпер Noize MC, певица Монеточка и ее муж, продюсер Витя Исаев создали музыкальную группу Voices of Peace. Проект появился еще весной 2022 года, но на тот момент он занимался только благотворительностью.

«Мы писали совместные песни и раньше, но после этого опыта наше сотрудничество вышло на новый уровень — теперь мы работаем над музыкой как полноценная группа», — говорится в описании клипа на первую песню Voices of Peace.

Первый сингл «Криокамеры» группа выпустила 21 сентября, приурочив релиз к Международному дню мира. Найти его на стриминговых площадках не получится — песня распространяется через Telegram (ищите бесплатные ссылки для скачивания в телеграм-каналах Noize MC и Монеточки).

Noize MC, Монеточка и Витя Исаев рассказывают, что с весны 2022-го они собрали 340 тыс. евро для помощи украинским беженцам.

«Не будьте равнодушными! Происходящее касается каждого из нас. Время проснуться и действовать», — заключают артисты.