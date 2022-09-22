Вышел трейлер нового триллера М.Найта Шьямалана «Стук в хижине»

Universal Pictures опубликовал дебютный трейлер картины М.Найта Шьямалана «Стук в хижине». Премьера запланирована на 3 февраля 2023 года.
Фильм рассказывает о супругах Эндрю, Эрике и их приемной дочери Вен, отдыхающих в хижине посреди леса в Нью-Гэмпшире. В их дом вторгаются незнакомцы Редмонд, Леонард, Сабрина и Адриана, которые берут семью в плен и говорят им, что для предотвращения надвигающегося апокалипсиса одного из них нужно убить.
Картина основана на романе Пола Дж. Тремблея 2018 года «Хижина на краю света». В ней снялись Джонатан Грофф, Бен Олдридж, Дейв Баутиста, Руперт Гринт и Никки Амука-Берд.
Это пятнадцатый полнометражный фильм М.Найта Шьямалана. В нем он выступил в качестве сценариста, режиссера и продюсера.