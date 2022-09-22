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Минобороны опубликовало разъяснения по частичной мобилизации
Денис Ламехов
Сегодня в 15:39

Министерство обороны России опубликовало разъяснения по частичной мобилизации. Их цитирует ТАСС.

— Правительство России создало колл-центр по порядку проведения частичной мобилизации (его телефонный номер, однако, агентство не приводит);

— В рамках частичной мобилизации будут призываться стрелки, танкисты, артиллеристы, водители и механики;

— Очередность призыва граждан из запаса не установлена, но приоритет отдается тем, кто имеет подходящие военно-учетные специальности;

— Одним из основных факторов при мобилизации является наличие у граждан, призываемых из запаса, боевого опыта;

— Около 10 тыс. граждан прибыли в военные комиссариаты самостоятельно за первые сутки проведения частичной мобилизации;

— Квоты по числу призываемых из запаса граждан для субъектов РФ, государственных или частных организаций не устанавливаются;

— Мобилизованные граждане будут ежемесячно получать денежное довольствие в соответствии с окладами по воинскому званию и должности;

— Денежные средства мобилизованного будут начисляться на персональный счет военнослужащего и по его желанию могут переводиться членам семьи.

Кто подлежит призыву

Подлежат призыву по мобилизации рядовые и сержанты — до 35 лет, младшие офицеры — до 50 лет, старшие — до 55 лет, передает РБК со ссылкой на Минобороны.

В рамках частичной мобилизации в соответствии с законом не будут призываться:

— забронированные граждане, к ним относятся работники предприятий оборонной промышленности;

— признанные временно не годными по состоянию здоровья;

— занятые постоянным уходом за членом семьи либо за инвалидами I группы;

— имеющие на иждивении 4 и более детей в возрасте до 16 лет;

— те, чьи матери кроме них имеют 4 и более детей в возрасте до 8 лет и воспитывают их без мужа.

Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию 21 сентября. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что его ведомство планирует призвать 300 тыс. резервистов.

Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев сообщил, что выпускников военных кафедр в вузах не будут приравнивать к тем, кто прошел военную службу, а частичная мобилизация касается только служивших.

Ответственный секретарь СПЧ при президенте Александр Точенов заявил, что на данный момент ограниченно годных к службе призывать не будут.

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