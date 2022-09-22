Мобилизованным москвичам будут доплачивать по 50 тыс. рублей в месяц

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, который предполагает ежемесячную доплату мобилизованным москвичам в размере 50 тыс. рублей. Документ опубликован на официальном сайте мэра и правительства столицы.

В указе отмечается, что деньги будут выплачивать тем, кто был отобран военным комиссариатом Москвы и пунктом отбора на военную службу по контракту, а также тем, кто заключил контракт о прохождении военной службы с Минобороны РФ.

В случае получения легкого ранения также полагается единовременная выплата 500 тыс. рублей. В случае тяжелого ранения, контузии, травмы, увечья — 1 млн рублей. Если военнослужащий погибнет, его родственники получат 3 млн рублей.

21 сентября Владимир Путин объявил о введении с этого дня частичной мобилизации в России. По его словам, призыву подлежат граждане, находящиеся в запасе, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.

Глава Минобороны Сергей Шойгу уточнил, что мобилизация не коснется студентов, преподавателей вузов и призывников. Всего планируют призвать 300 тыс. резервистов.