Россия и Украина обменялись военнопленными. Среди них бойцы «Азова»* и Виктор Медведчук

Москва и Киев провели обмен военнопленными, сообщает РБК. По словам украинской стороны, России выдали 50 пленных, включая бывшего народного депутата и лидера движения «Украинский выбор» Виктора Медведчука. Российский военкор Евгений Поддубный написал, что РФ получила при обмене 87 солдат и офицеров.

Украина, в свою очередь, вернула 215 человек, среди которых командиры батальона «Азов»* Святослав Паламар (Калина) и Денис Прокопенко (Редис). По словам главы офиса президента Украины, всего из плена были освобождены 108 бойцов «Азова». Согласно опубликованным в СМИ фото, одним из участников обмена стал командир морпехов 36-й бригады Сергей Волына (Волына).

Украинский президент Владимир Зеленский уточнил, что по условиям обмена 5 командиров «Азова» до конца боевых действий будут находиться в Турции «под личные гарантии» Реджепа Эрдогана. Зеленский добавил, что среди освобожденных из плена «герои Украины Евгений Бова и Лев Пашко, а также фотограф с „Азовстали“ Дмитрий Козацкий (Орест)».

Замминистра информации ДНР Даниил Безсонов заявил, что Россия получила военнослужащих, попавших в плен на харьковском направлении, и российских военных летчиков.

Вечером 21 августа об освобождении Россией 10 иностранцев, взятых в плен на Украине, сообщила Саудовская Аравия. Среди них, по информации Reuters, пять граждан Великобритании, два американца, марокканец, швед и хорват. Обмен происходил при посредничестве наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана.

*Батальон «Азов» признан в России террористической организацией и запрещен.