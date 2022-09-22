В СПЧ предложили лишать российского гражданства выходцев из Центральной Азии, отказавшихся служить

Совет по правам человека при Президенте РФ готовит предложения по обязательному прохождению военной службы в течение года для выходцев из стран Центральной Азии, получивших российское гражданство менее 10 лет назад. Об этом в своем телеграм-канале сообщил член СПЧ Кирилл Кабанов.

По его мнению, за отказ служить в армии должны лишать российского гражданства не только иностранца, но и всех членов его семьи.

«Реализация данной инициативы будет адекватным ответом на официальный запрет со стороны властей вышеназванных стран [Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана] на участие их граждан в СВО в добровольном порядке, за что им грозит уголовное наказание на родине», — считает Кабанов.

20 сентября, за день до объявления частичной мобилизации, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в миграционном центре «Сахарово» «развернут инфраструктуру», чтобы помочь Минобороны привлекать иностранцев в армию. Столичные власти пообещали «сделать все необходимое, чтобы заключение контрактов было максимально удобным для граждан». По словам Собянина, иностранцы, заключившие годовой контракт, смогут быстро получить гражданство.

Официальные представители Узбекистана, Казахстана, Таджикистана и Киргизии призвали своих соотечественников не вступать в зарубежные вооруженные силы и не участвовать в военных конфликтах. Они отметили, что за подобные действия грозит уголовная ответственность.