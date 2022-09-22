Володин: приоритет Госдумы — вопрос о кредитных каникулах и трудовых гарантиях для мобилизованных

Госдума в приоритетном порядке примет решения о кредитных каникулах и сохранении трудовых гарантий для мобилизованных граждан. Об этом в своем телеграм-канале сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Он добавил, что «правовой статус добровольцев и бойцов ЛНР и ДНР будет таким же, как у военнослужащих РФ». «Эти вопросы на контроле. Никто никого не бросит», — пишет Володин.

Частичной мобилизации подлежат граждане «отслужившие, с боевым опытом, имеющие востребованную военно-учетную специальность», отметил он. По словам Володина, она не коснется 99% мобилизационного ресурса — «тех, кто не служил, не имеет военного опыта, учится в вузах и так далее».

В числе мобилизованных могут оказаться и депутаты, заявляет спикер Госдумы: «Кто соответствует требованиям частичной мобилизации, должны помочь своим участием в специальной военной операции. Никакой брони у депутатов нет».

Вячеслав Володин заявил, что на Донбассе с момента начала спецоперации находятся Адам Делимханов (возглавляет добровольцев Чеченской Республики), Дмитрий Саблин, Виктор Водолацкий, Ахмед Догаев и другие.

21 сентября Владимир Путин объявил о введении с этого дня частичной мобилизации в России. По его словам, призыву подлежат граждане, находящиеся в запасе, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.