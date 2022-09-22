Бьорк возглавляет траурную процессию по умершей матери в новом клипе «Ancestress»

В своих соцсетях Бьорк уточнила, что в предстоящем альбоме «Fossora» будут две песни, посвященные ее матери. Вторая — «Sorrowful Soil». «Ancestress» написана сразу после похорон матери Бьорк (она умерла в октябре 2018 года) и представляет собой письмо для умершей.

«20 лет я не могла присутствовать на похоронах — что‑то в них меня раздражало. Возможно, это связано с тем, что после тысячи концертов у меня слишком устоявшиеся представления, каким должен быть ритуал, звук, музыкальная структура. Мне понадобилось время, чтобы понять, что для меня все похороны должны быть на улице. Наверное, больше всего меня оскорбляло, что в такой клаустрофобной среде, как церковь, невозможно выплеснуть дух. Когда душа отправляется в путь, она должна быть снаружи, где достаточно места для души, которая становится огромной, когда сливается со стихиями», — написала артистка.