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Бьорк возглавляет траурную процессию по умершей матери в новом клипе «Ancestress»
Семён Гудошников
Сегодня в 13:09

Бьорк выпустила новый сингл «Ancestress», посвященный ее покойной матери, и клип на него, снятый на фоне исландских пейзажей. В видео от режиссера Эндрю Томаса Хуана певица возглавляет траурную процессию.

В своих соцсетях Бьорк уточнила, что в предстоящем альбоме «Fossora» будут две песни, посвященные ее матери. Вторая — «Sorrowful Soil». «Ancestress» написана сразу после похорон матери Бьорк (она умерла в октябре 2018 года) и представляет собой письмо для умершей.

Текст написан в хронологическом порядке — первый куплет рассказывает о детстве Бьорк и так далее. Сын певицы Синдри Элдон помог с аранжировкой и вокалом для куплетов.

«20 лет я не могла присутствовать на похоронах — что‑то в них меня раздражало. Возможно, это связано с тем, что после тысячи концертов у меня слишком устоявшиеся представления, каким должен быть ритуал, звук, музыкальная структура. Мне понадобилось время, чтобы понять, что для меня все похороны должны быть на улице. Наверное, больше всего меня оскорбляло, что в такой клаустрофобной среде, как церковь, невозможно выплеснуть дух. Когда душа отправляется в путь, она должна быть снаружи, где достаточно места для души, которая становится огромной, когда сливается со стихиями», — написала артистка.

«Fossora» — последнее превью нового альбома Бьорк «Fossora», который выйдет 30 сентября. Ранее вышли синглы «Ovule» и «Atopos».

Говоря о грядущей пластинке, певица объясняет, что название альбома посвящено слову, которое она придумала сама. «Это [fossora] женский род от fossore, так что вкратце это означает „та, кто копается в земле“», — подчеркивает она.

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