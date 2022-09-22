В СФ предложили сократить список болезней, по которым дают отсрочку

В Совете Федерации предложили сократить список болезней, по которым дается отсрочка от призыва на военную службу. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на сенатора от Крыма Ольгу Ковитиди.

«Необходимо обновить критерии годности к военной службе, исключить заболевания, при которых призывник признается негодным к службе», — сказала она.

Ковитиди подчеркнула, что сейчас от призыва и военных сборов освобождаются граждане, например, с плоскостопием и сколиозом определенных степеней.

«Ряд заболеваний вполне можно признать не препятствующими призыву. Сейчас России необходимы не только добровольческая профессиональная армия, но и увеличение резерва годных к службе молодых людей», — заявила сенатор.

21 сентября Владимир Путин объявил о введении с этого дня частичной мобилизации в России. По его словам, призыву подлежат граждане, находящиеся в запасе, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.

Глава Минобороны Сергей Шойгу уточнил, что мобилизация не коснется студентов, преподавателей вузов и призывников. Всего планируют призвать 300 тыс. резервистов.