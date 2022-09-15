Отзыв лицензии у сайта «Новой газеты», уход Роджера Федерера из тенниса и другие новости дня

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Денис Ламехов
Сегодня в 17:55

США внесли в санкционный список Specially Designated Nationals главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова и членов его семьи. Этот перечень предполагает блокировку активов и изоляцию от долларовой системы.

Верховный суд отозвал лицензию СМИ у сайта «Новой газеты», а Мосгордсуд ликвидировал межрегиональную организацию «Профсоюз журналистов и работников СМИ», основанную группой сотрудников той же «Новой газеты», а также РБК, «Коммерсанта» и других СМИ.

Владение недвижимостью в Финляндии не является поводом для выдачи виз, хотя до сих пор рассматривалось как положительный фактор, заявил президент республики Саули Ниинисте. Также он выступил за общее решение ЕС по ограничению выдачи турвиз гражданам России.

Двадцатикратный победитель турниров Большого шлема Роджер Федерер объявил о завершении карьеры. Причина — травмы и операции, которые не позволяют ему играть на прежнем уровне.

Минкульт Польши направил российским властям письмо с требованием вернуть семь картин, которые были вывезены в СССР в годы Второй мировой войны. Ведомство заявляет, что на данный момент произведения искусства находятся в Пушкинском музее в Москве.

Канье Уэст решил выйти из сделки с Gap, которая была рассчитана на 10 лет, могла приносить американской сети магазинов до 1 млрд долларов ежегодно и уже дала миру трехстороннюю коллаборацию с Balenciaga. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на письмо юристов Канье руководству ретейлера.

Основатель бренда Patagonia Ивон Шуинар пожертвовал 100% акций компании фондам и некоммерческим организациям, занимающимся борьбой с изменением климата. «Земля — теперь наш единственный акционер», — заявил он.

Новая книга Виктора Пелевина получила название «KGBT+». Ищем в книжных магазинах с 29 сентября.

Экс-лидер распавшихся пять лет назад HIM Вилле Вало анонсировал выход первой сольной пластинки «Neon Noir». Релиз — 13 января 2023-го.

Sony выпустил первый трейлер фильма «I Wanna Dance with Somebody» («Я хочу танцевать с кем‑нибудь»). Картина расскажет о превращении Уитни Хьюстон в поп-звезду и ее трагической смерти в возрасте 48 лет.

И еще один дебютный трейлер — на этот раз сериала HBO «Авеню 5». Действие шоу развивается во время космического круиза, где корабль терпит крушение. Теперь вместо 8 недель пассажирам придется провести в космосе 8 лет; еда заканчивается, по курсу грозит столкновение с Солнцем, а члены экипажа, включая капитана, — обычные актеры.

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