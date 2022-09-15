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WSJ: Канье Уэст решил выйти из партнерства с Gap
Денис Ламехов
Сегодня в 16:47

Музыкант, дизайнер и предприниматель Канье Уэст решил вывести свой бренд Yeezy из партнерства с американской сетью магазинов одежды Gap, которое было рассчитано на 10 лет, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на письмо адвокатов Уэста руководству ретейлера.

В сообщении Канье обвинил сеть в неисполнении обязательств. По его словам, 40% коллекции Yeezy и Gap должны были поступить в офлайн-магазины во второй половине 2021 года. Какая доля поступила на самом деле, не раскрывается.

Также Уэст заявил, что ретейлер должен открыть пять розничных точек, ориентированных на продажу вещей из коллаборации, к июлю 2023 года — к текущей дате не был открыт ни один.

Контракт с Gap Канье Уэст заключил в 2020 году. Главной целью, по его словам, было производство доступного продукта, обладавшего при этом люксовым качеством и соответствующей подачей.

Сеть магазинов доступной одежды, столкнувшаяся с падением популярности и доходов, рассчитывала получать от контракта порядка 1 млрд долларов ежегодно.

Первой вещью в совместном проекте стали пуховики, затем были выпущены толстовки с капюшоном. После этого был представлен трехсторонний проект Yeezy Gap Engineered by Balenciaga с участием Демны Гвасалии.

Согласно сообщению WSJ, продажи последней из перечисленных коллекций Канье останавливать не намерен, как и уже произведенных вещей из основной линии Yeezy Gap.

12 сентября Уэст заявил, что отказывается от дальнейшего сотрудничества со сторонними брендами, но сохранит текущие контракты: «Настала пора двигаться в одиночку. Это нормально. Я принес деньги компаниям, они принесли деньги мне. Мы придумали то, что навсегда изменит сферу одежды. <…> Для меня настало время создавать новую индустрию. Больше никакие компании не встанут между мной и моей аудиторией».

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