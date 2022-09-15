Мосгорсуд ликвидировал «Профсоюз журналистов и работников СМИ»

Мосгорсуд удовлетворил иск столичной прокуратуры, ликвидировав межрегиональную общественную организацию «Профсоюз журналистов и работников средств массовой информации». Об этом пишут РИА «Новости».

По словам представителя прокуратуры, проверка выявила неустранимые нарушения в работе организации. Среди них — несоответствие структуры организации предусмотренным законом требованиям. Согласно проверке, с января 2019 года члены профсоюза не платили взносы. Так, за два года на счет организации поступил только один членский взнос.

Прокуратура также уточняет, что члены профсоюза неоднократно привлекались к административной ответственности за участие в незаконных акциях: поддержка осужденного за госизмену Ивана Сафронова, сбор средств в поддержку СМИ-иноагентов и других.

В ходе заседания адвокат Максим Крупский заявил, что рассмотрение такого рода дел требует проведения анализа деятельности организации. По его словам, ликвидация предусматривается, как радикальная мера, а значит основания должны быть вескими, убедительными и доказательными. «В настоящем процессе никаких контраргументов представлено не было», — подчеркнул адвокат.

4 июля суд приостановил работу «Профсоюза журналистов и работников СМИ» после возбуждения административного дела о дискредитации ВС России. Поводом для приостановки работы стала публикация на сайте организации с «недостоверными сведениями о ходе специальной военной операции по защите ДНР и ЛНР».

11 июля прокуратура Москвы потребовала ликвидировать организацию. А 3 августа Таганский суд Москвы назначил максимальный штраф профсоюзу по статье о дискредитации — 500 тыс. рублей.

«Профсоюз журналистов и работников СМИ» никак не связан с Союзом журналистов России. Эта организация была создана в 2016 году группой сотрудников РБК, «Коммерсанта», «Новой газеты» и других СМИ. На 2020 год в нее входили более 600 человек из 40 регионов.