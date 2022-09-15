Экс-фронтмен HIM Вилле Вало анонсировал выход дебютного сольного альбома

Экс-лидер распавшейся в 2017 году финской рок-группы HIM Вилле Вало анонсировал выход первой сольной пластинки «Neon Noir». Об этом сообщает NME.

Запись увидит свет 13 января 2023 года. Всего в альбом войдут двенадцать треков. Два из них — «Loveletting» и «Echolate Your Love» — уже выпускались как синглы, а еще три выходили на EP «Gothica Fennica Vol. 1» в 2020-м. Это «Run Away from the Sun», «Salute the Sanguine» и «Saturnine Saturnalia».

Описывая звучание грядущего альбома, Валло упомянул отсылки к творчеству Оззи Осборна и фронтмена The Cure Роберта Смита. Настроение, по его словам, «растекшаяся от слез тушь» и «изобилие всего, что связано с ночью».

HIM собрались в 1991-м и за двадцать шесть лет выпустили восемь полноформатных записей. После концерта группы в Петербурге, который стал частью прощального тура коллектива (и где музыканты сыграли песни со всех пластинок и первого мини-альбома), «Афиша Daily» сфотографировала его посетителей, а также записала их короткие реплики.