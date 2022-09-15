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14:46
США расширили санкции против Рамзана Кадырова и членов его семьи
Денис Ламехов
Сегодня в 15:20

США внесли в санкционный список Specially Designated Nationals главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова. Информация опубликована на сайте министерства финансов страны.

Перечень SDN предполагает блокировку активов и изоляцию от долларовой системы. Также в нем упомянуты несколько членов семьи Кадырова: дочери Айшат и Хадижат (Карина) и супруга Медни Кадырова.

Под ограничениями оказался и помощник президента России, в прошлом — глава Минэкономразвития Максим Орешкин. Всего в документе перечислены несколько десятков физических и юридических лиц.

Впервые санкции против Рамзана Кадырова и его семьи были введены американскими властями в 2020 году: главе Чечни и его родственникам был запрещен въезд на территорию США. Тогда Минфин страны расширил так называемый глобальный список закона Магнитского.

Ранее американские санкции в отношении России затронули Владимира Путина, ряд чиновников, бизнесменов, а также несколько банков и активы ЦБ.

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тэги
Минэкономразвития
люди
Рамзан КадыровМаксим ОрешкинВладимир ПутинМедни Кадырова
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