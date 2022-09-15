Новая книга Пелевина «KGBT+» появится в продаже в конце сентября

Новая книга Виктора Пелевина будет называться «KGBT+». Старт продаж запланирован на 29 сентября, сообщает шеф-редактор группы компаний «ЛитРес» Екатерина Писарева в своем телеграм-канале.

Книга одновременно выйдет как в физическом, так и онлайн-формате. За книжные магазины отвечает издательство «Эксмо», а за цифровую версию «KGBT+» и аудиокнигу — сервис «ЛитРес».

В издательской аннотации книга числится как «не просто очередное жизнеописание звезды шоу-биза, а учебник успеха». «Эксмо» обещает, что «KGBT+» — не только интересное, но и полезное чтиво, которое познакомит читателей с «аутентичными древними психотехниками, применение которых позволит пережить нашу великую эпоху с минимальным вредом для здоровья и психики».

«Великий вбойщик дает множество мемо-советов нацеленному на победу молодому исполнителю. KGBT+ подробно рассказывает историю создания своих шедевров и комментирует сложные факты своей биографии, включая убийства, покушения и почти вековую отсидку в баночной тюрьме, а также опровергает многочисленные слухи о своей личной жизни. Настоящее издание впервые включает повесть „Дом Бахии“ о прошлой (предположительно) жизни легендарного вбойщика в Японии и Бирме», — говорится в аннотации к новой книге Пелевина.

В начале августа «Год литературы» писал, что в этом году Виктор Пелевин впервые с 2003 года не выпустит новую книгу к началу осеннего сезона. Предполагалось, что «Эксмо» переиздаст роман «S.N.U.F.F.» 2011 года. Однако уже в конце августа стало известно, что книге быть.