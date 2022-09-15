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Ниинисте: владение недвижимостью в Финляндии не является поводом для выдачи виз
Денис Ламехов
Сегодня в 12:56

Президент Финляндии Саули Ниинисте высказался о возможном изменении визовой политики в отношении граждан России, владеющих недвижимостью на территории республики. Его слова передает Helsingin Sanomat.

«До сих пор мы рассматривали владение недвижимостью в Финляндии как положительный фактор, способствующий получению визы. По-моему, в этом нет необходимости», — заявил Ниинисте.

Также он выступил за общее решение Евросоюза по ограничению выдачи туристических виз россиянам: «Несмотря на то, что мы [финское правительство] сократили количество турвиз, стоит придерживаться этой линии. Получение визы не является правом». Ниинисте убежден, что подобное ограничение должно распространяться на всю Шенгенскую зону.

Выдача финских туристических документов для граждан России была сокращена в 10 раз в начале сентября. Кроме того, россияне могут подавать заявления только в четырех городах — Москве, Петербурге, Петрозаводске и Мурманске — и только по понедельникам.

Евросоюз приостановил действие упрощенного визового режима с Россией 12 сентября. Выдачу турвиз для россиян уже заморозили Литва, Латвия, Эстония, Нидерланды, Бельгия, Дания, Чехия и Словакия. Первые три страны закрыли въезд россиянам с шенгенскими визами.

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