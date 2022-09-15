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Польша требует вернуть картины, вывезенные в Пушкинский музей во время Второй мировой войны
Виктория Шанина
Сегодня в 14:04

Министерство культуры Польши направило российским властям семь заявлений о реституции картин, которые были вывезены в СССР в годы Второй мировой войны. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Речь идет о работах «Поклонение младенцу» Лоренцо ди Креди, «Двое скорбящих святых» Аретино Спинелло, «Христос и грешница» Луки Джордано, «Портрет художника» Валантена де Булоня, «Итальянский пейзаж со стаффажем» Андреа Локателли, а также картинах «Мадонна с младенцем и Иоанном Крестителем» и «Мадонна с младенцем на фоне пейзажа» неизвестных художников.

По данным польского Минкульта, на данный момент все эти произведения искусства находятся в коллекции Музея изобразительных искусств имени Пушкина в Москве.

«17 сентября — очередная годовщина нападения на Польшу в сентябре 1939 года. 83 года назад Польша стал жертвой двух агрессоров — Германии и СССР. Сегодня мы открываем общенациональный проект под названием „Пустые кадры“, который должен напомнить нам о произведениях искусства, разграбленных во время Второй мировой войны — как немцами, так и Советами», — заявил министр культуры Польши Петр Глиньский.

Он добавил, что «дела о хищении культурных ценностей не имеют срока давности». По этой причине польские власти «никогда не прекратят поиск и возвращение» произведений, «разграбленных в результате Второй мировой войны».

По словам Глиньского, Польша в разные годы направила уже 20 заявлений о реституции. В них требуется вернуть несколько тысяч произведений искусства, но Россия их даже не рассматривала, при этом из других государств за последние шесть лет Польша вернула как минимум 600 произведений, заявляет глава польского Минкульта.

Российское министерство культуры заявляет, что не получало официальных запросов от польской стороны по поводу последних семи картин. В ведомстве отметили, что этот вопрос должен решаться в особом порядке.

«Данный вид ценностей относится к особой категории, так как они были перемещены на территорию СССР в осуществление компенсаторной реституции за действия нацистской Германии и ее союзников в ходе Великой Отечественной войны», — заявили в российском Минкульте.

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