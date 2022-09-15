Основатель бренда Patagonia пожертвовал свою компанию для борьбы с изменением климата

Основатель бренда Patagonia Ивон Шуинар пожертвовал свою компанию трастам и некоммерческим организациям, занимающимся борьбой с изменением климата. Об этом сообщает The New York Times.

«Земля теперь наш единственный акционер. <…> Несмотря на свою необъятность, ресурсы Земли не безграничны, и очевидно, что мы превысили их пределы. Мы можем спасти нашу планету, если возьмем на себя обязательства», — сказано на официальном сайте бренда.

Вместо того чтобы отдать бизнес двум детям, Шуинар и его супруга передали свои голосующие акции (2%) в Patagonia Purpose Trust, созданный для защиты ценностей компании.

Остальные 98% акций передали некоммерческой организации Holdfast Collective. Она будет бороться с изменением климата и получать прибыль бренда Patogonia в полном объеме — около 100 млн долларов в год.

«Я чувствую огромное облегчение от того, что привел свою жизнь в порядок», — сказал Шуинар. Бизнесмен подчеркнул, что был взбешен, когда Forbes включил его в список миллиардеров, так как он никогда не хотел быть богатым.

Стоимость аутдор-бренда Patogonia оценивается в 3 млрд долларов.