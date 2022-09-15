Верховный суд отозвал лицензию СМИ у сайта «Новой газеты» по иску Роскомнадзора. Об этом пишет РИА «Новости».

Поводом для обращения в суд стали два упоминания организаций без указания статуса иноагентов. Представитель ведомства заявил, что в редакцию было направлено два предупреждения. По его словам, в таком случае закон о СМИ предусматривает обращение в суд с иском о прекращении деятельности.

«Предшествующее добросовестное поведение не оправдывает и не исключает допущенных нарушений», — заявила юрист.

Представитель «Новой газеты» заметил, что первое нарушение носило формальный и явно неумышленный характер, а после предупреждения ошибка было исправлена. Во втором случае маркировки не было, так как суд исключил организацию из списка иноагентов. Однако впоследствии это решение было отменено, и статус вернули.

Ранее лицензии лишилась печатная версия «Новой газеты». Такое решение было принято в связи с непредставлением устава редакции в установленные законом о СМИ сроки, несмотря на направленные ранее предупреждения.