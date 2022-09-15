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HBO показал трейлер второго сезона «Авеню 5»
Дарья Мельникова
Сегодня в 13:08

HBO показал дебютный трейлер второго сезона сериала «Авеню 5». Премьера состоится на стрим-сервисе 10 октября.

Действие сериала развивается в недалеком будущем, где главным направлением туризма стали путешествия в космосе. Во время круиза вокруг Сатурна корабль «Авеню 5» терпит бедствие, из‑за которого вместо 8 недель пассажирам придется провести в космосе 3 года. Тогда же становится ясно, что корабль летит на автопилоте, а весь экипаж, включая капитана, — нанятые актеры.

Грядущий сезон станет последним. Его действие развернется через пять месяцев после того, как маршрут судна не удалось перенаправить. Оказывается, что ситуация стала еще хуже и теперь пассажиры не смогут вернуться на Землю в течение восьми недель. Запасы продовольствия на исходе, а впереди по курсу Солнце.

В сериале режиссера Армандо Ианнуччи («Вице-президент» и запрещенная к показу в России картина «Смерть Сталина») снялись Хью Лори, Джош Гэд, Зак Вудс, Энди Бакли, Ребекка Фронт, Сюзи Накамура, Ленора Кричлоу, Никки Амука-Берд, Джессика Сент-Клэр и Кайл Борнхаймер.

Премьера первого сезона «Авеню 5» состоялась 19 января 2020 года. Предполагалось, что премьера второго состоится в 2021-м, но производство сериала пришлось отложить из‑за пандемии.

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Джош ГадАрмандо ИаннуччиХью ЛориДжош ГэдЗак Вудс
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