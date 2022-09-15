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Вышел трейлер байопика Уитни Хьюстон «I Wanna Dance with Somebody»
Дарья Мельникова
Сегодня в 15:18

Sony выпустила дебютный трейлер байопика Уитни Хьюстон «I Wanna Dance with Somebody» («Я хочу танцевать с кем‑нибудь»). Мировая премьера запланирована на 21 декабря.

Картина расскажет о превращении Хьюстон в легендарную поп-звезду, затронет ее падение с музыкального олимпа и трагическую смерть в возрасте 48 лет, которой способствовали депрессия и наркозависимость.

Главную роль исполнила Наоми Аки («Леди Макбет»), а менеджера певицы Клайва Дэвиса сыграл Стэнли Туччи («Дьявол носит Prada»). Режиссером картины стала Стелла Меги, снявшая мелодраму «Фотография», а сценарий написал автор «Богемской рапсодии» Энтони МакКартен.

По словам Аки, создателям фильма удалось «вписать так много любимых песен» Хьюстон в картину, которые рассказывают о жизни певицы через призму ее собственного внутреннего мира.

Уитни Хьюстон умерла в феврале 2012 года в одной из гостиниц Лос-Анджелеса в возрасте 48 лет. Официальной причиной смерти стала болезнь сердца, а также злоупотребление кокаином и антидепрессантами. За свою музыкальную карьеру она получила шесть премий «Грэмми», а также продала более 200 млн пластинок по всему миру.

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Уитни ХьюстонКлайв ДэвисСтэнли ТуччиЭнтони Маккартен
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