Вышел трейлер байопика Уитни Хьюстон «I Wanna Dance with Somebody»

Sony выпустила дебютный трейлер байопика Уитни Хьюстон «I Wanna Dance with Somebody» («Я хочу танцевать с кем‑нибудь»). Мировая премьера запланирована на 21 декабря.
Картина расскажет о превращении Хьюстон в легендарную поп-звезду, затронет ее падение с музыкального олимпа и трагическую смерть в возрасте 48 лет, которой способствовали депрессия и наркозависимость.
Главную роль исполнила Наоми Аки («Леди Макбет»), а менеджера певицы Клайва Дэвиса сыграл Стэнли Туччи («Дьявол носит Prada»). Режиссером картины стала Стелла Меги, снявшая мелодраму «Фотография», а сценарий написал автор «Богемской рапсодии» Энтони МакКартен.
По словам Аки, создателям фильма удалось «вписать так много любимых песен» Хьюстон в картину, которые рассказывают о жизни певицы через призму ее собственного внутреннего мира.
Уитни Хьюстон умерла в феврале 2012 года в одной из гостиниц Лос-Анджелеса в возрасте 48 лет. Официальной причиной смерти стала болезнь сердца, а также злоупотребление кокаином и антидепрессантами. За свою музыкальную карьеру она получила шесть премий «Грэмми», а также продала более 200 млн пластинок по всему миру.