Теннисист Роджер Федерер объявил о завершении карьеры в большом теннисе

Швейцарский теннисист Роджер Федерер , который 20 раз выигрывал турниры Большого шлема, объявил о завершении карьеры в большом теннисе после Кубка Лейвера, который пройдет в Лондоне 23–25 сентября. Об этом он рассказал в своем инстаграм*-аккаунте.

«Я буду играть в теннис в будущем, но только не на турнирах „Большого шлема“ или в ATP туре», — заявил Федерер. Он сослался на обилие травм и операций, которые не позволяют ему играть на прежнем уровне.