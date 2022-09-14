На Дауни-младшего подали в суд, похороны Елизаветы II покажут в кино и другие новости дня

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Леонида Гозмана* вновь арестовали на 15 суток. Поводом послужил пост 9-летней давности
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Рустам Абдуллин
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Оппозиционеру Леониду Гозману* назначили еще 15 суток по статье об отождествлении СССР с нацистской Германией. В этот раз поводом стал его пост девятилетней давности, где он критикует сериал «СМЕРШ».

На Юлию Цветкову* написали около 200 заявлений в правоохранительные органы. «Гомофобные активисты» потребовали открыть новое дело о распространении порнографии, рассказали представители художницы.

«Новую газету» оштрафовали на 400 тыс. рублей по статье о дискредитации армии. У РКН появились претензии к трем статьям из первого выпуска журнала «НО», в которых, как утверждает замглавреда издания Сергей Соколов, «о вооруженных силах и каком‑либо их применении не говорилось ни слова».

В Госдуму внесут законопроект об ужесточении наказания за госизмену — вплоть до пожизненного заключения. Изменения необходимы, поскольку Россия последние 10 лет находится в недружественном окружении, а иностранные спецслужбы ведут активную работу на ее территории, считают в думском комитете безопасности.

В возрасте 68 лет умер главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин. Он скончался в командировке, причиной смерти стал инсульт.

12 сентября «Новые известия» опубликовали новость под заголовком «Зюганов просит Путина не назначать Кадырова министром обороны РФ». Выяснилось, что письмо лидера КПРФ к президенту, которое получила редакция, оказалось фейком. Партия уже обратилась в СК, а газета признала ошибку и назвала себя жертвой провокации.

Строительство метро до московского аэропорта Внуково планируется завершить к сентябрю 2023 года. По словам Сергея Собянина, строители уже полностью закончили проходку тоннелей, сейчас они работают над станциями и выходами в терминалы аэропорта и аэроэкспресса.

На Роберта Дауни-младшего подали в суд за нарушение авторских прав. Писатель Пол Моранц обвинил актера в несогласованном использовании истории его жизни и книги «Синанон: от чуда к безумию» при создании подкаста The Sunshine Place.

Большинство крупных британских сетей кинотеатров останутся закрытыми 19 сентября в знак уважения к королеве Елизавете II, чьи похороны состоятся в этот день. Однако некоторые кинотеатры все же откроют двери для посетителей, чтобы бесплатно показать церемонию похорон.

Бьорк выпустила сингл «Ovule» с грядущего альбома «Fossora» и показала клип на него. В песне и ролике исландская певица переосмысляет любовь, давая собственное определение чувству.

Вышел тизер шведского мини-сериала «Плейлист» об истории создания Spotify. В минутном видео слышно песню «Good Feeling» Flo Rida и разговор о том, что музыка не должна быть бесплатной. Премьера шоу состоится на Netflix 13 октября.

Apple TV+ опубликовал трейлер сериала «Шантарам» о беглом преступнике Лине Форде, которого сыграл Чарли Ханнэм. В основу проекта легли одноименные мемуары Грегори Дэвида Робертса.

* Юлия Цветкова и Леонид Гозман признаны Минюстом России иностранными агентами.

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