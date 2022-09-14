Переосмысление любви в новом клипе Бьорк «Ovule»

Исландская исполнительница Бьорк выпустила клип на новый сингл «Ovule». Он войдет в ее грядущий альбом «Fossora», релиз которого состоится 30 сентября.

В песне и клипе певица представляет свое собственное уникальное определение любви.

«Это медитация о нас, влюбленных, идущих по этому миру. И я представляю себе 2 сферы или спутника, которые следуют за нами. Один над нами, который представляет идеальную любовь. Второй под нами, представляющий тени любви. А мы сами ходим в третьей сфере реальной любви, где живет повседневная утренняя встреча на кухне», — написала Бьорк в своих соцсетях.

Ранее певица выпустила первый сингл с нового альбома и показала клип на него. Песня записана с одним из участников индонезийского экспериментального электронного дуэта Gabber Modus Operandi. Клип наполнен образами грибов, растений и переплетающихся корней деревьев.

Говоря о грядущей пластинке «Fossora», Бьорк объясняет, что название альбома посвящено слову, которое она сама придумала. «Это [fossora] женский род от fossore, так что вкратце это означает „та, кто копается в земле“», — подчеркивает она.

Сразу после релиза «Fossora» певица запустит подкаст «Björk: Sonic Symbolism» («Бьорк: звуковой символизм»), где расскажет о создании альбомов. Первые три эпизода длительностью по 40–50 минут выйдут 1 сентября. В них Бьорк поделится деталями записи своих ранних пластинок — «Debut» (1993 год), «Post» (1995) и «Homogenic» (1997).