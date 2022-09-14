Леонида Гозмана* вновь арестовали на 15 суток. Поводом послужил пост 9-летней давности

Тверской суд Москвы назначил оппозиционеру и общественному деятелю Леониду Гозману* 15 суток ареста. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.

Гозмана признали виновным по части 1 статьи 13.48 КоАП (отождествление СССР с нацистской Германией или отрицание решающей роли советского народа в разгроме Третьего рейха).

Поводом для разбирательства стал пост политика, который он опубликовал в 2013 году в «Живом журнале». Он посвящен выходу на Первом канале сериала про СМЕРШ — структуру, которую Гозман называет не менее преступной, чем СС.

Оппозиционер считает, что создавать привлекательный образ бойцов СМЕРШ неправильно, поскольку некоторые из них, по словам Гозмана, участвовали в расстрелах и высылках в лагеря, в том числе невиновных.

Адвокат общественного деятеля Леонид Бирюков говорил, что его подзащитного нельзя помещать под арест, поскольку у Гозмана желчнокаменная болезнь. «Когда мы сказали это судье, он сказал, раз Леонид недавно лежал в больнице, значит, уже выздоровел и может отбывать наказание», — добавил он.

Накануне Гозмана задержали на выходе из спецприемника, где он отбыл 15 суток по другому административному делу об отождествлении СССР с нацистской Германией. Предыдущее разбирательство было связано с постом политика в фейсбуке**, где он заявил, что Сталин хуже Гитлера.

В конце июля Гозмана уже задерживали, но через непродолжительное время отпустили. Сообщалось, что политика обнаружили по системе распознавания лиц в московском метро и что задержание произошло по ошибке.

16 июля на Гозмана завели уголовное дело из‑за неподачи уведомления о втором гражданстве. Его адвокат пояснил, что в действительности оппозиционер уведомил миграционную службу о наличии у него гражданства Израиля, но сделал это через год после получения. По данному делу политику грозит штраф до 200 тыс. рублей или до 400 часов обязательных работ.

* Леонид Гозман внесен Минюстом в список СМИ, выполняющих функцию иностранного агента.

** Facebook принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской. Его деятельность в стране запрещена.