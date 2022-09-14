Собянин: строительство метро до аэропорта Внуково должно завершиться к сентябрю 2023 года

Строительство Солнцевской линии метро до аэропорта Внуково планируется завершить к сентябрю 2023 года. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на мэра Сергея Собянина.

«Завершается строительство одной из самых протяженных линий метро — Солнцевской линии, которую мы начинали от „Делового центра“, дошли до „Ново-Переделкино“, „Солнцево“, и сегодня в „Рассказовке“ ведется последний этап строительства до аэропорта Внуково», — сказал он.

По словам мэра, строители уже полностью закончили проходку тоннелей, сейчас ведется строительство станций и выходов в терминалы аэропорта и аэроэкспресса. «Сомнений нет — в следующем году эта линия поедет: будет закончена целиком от „Делового центра“ до „Внуково“», — заверил Собянин.

Мэр подчеркнул, что продление Солнцевской линии должно повысить транспортную доступность аэропорта и прилегающих к нему районов. Ожидается, что ей будут пользоваться около 34 тыс. пассажиров в сутки.

Собянин принял решение о продлении желтой линии метро от станции «Рассказовка» в аэропорт Внуково в 2017 году.