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вчера в 23:40
Собянин: строительство метро до аэропорта Внуково должно завершиться к сентябрю 2023 года
Дарья Мельникова
Сегодня в 12:41

Строительство Солнцевской линии метро до аэропорта Внуково планируется завершить к сентябрю 2023 года. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на мэра Сергея Собянина.

«Завершается строительство одной из самых протяженных линий метро — Солнцевской линии, которую мы начинали от „Делового центра“, дошли до „Ново-Переделкино“, „Солнцево“, и сегодня в „Рассказовке“ ведется последний этап строительства до аэропорта Внуково», — сказал он.

По словам мэра, строители уже полностью закончили проходку тоннелей, сейчас ведется строительство станций и выходов в терминалы аэропорта и аэроэкспресса. «Сомнений нет — в следующем году эта линия поедет: будет закончена целиком от „Делового центра“ до „Внуково“», — заверил Собянин.

Мэр подчеркнул, что продление Солнцевской линии должно повысить транспортную доступность аэропорта и прилегающих к нему районов. Ожидается, что ей будут пользоваться около 34 тыс. пассажиров в сутки.

Собянин принял решение о продлении желтой линии метро от станции «Рассказовка» в аэропорт Внуково в 2017 году.

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Международный аэропорт Внуково
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