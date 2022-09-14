Чарли Ханнэм в роли сбежавшего преступника в трейлере сериала «Шантарам»

Apple TV+ опубликовал трейлер сериала «Шантарам». Его релиз состоится на стрим-сервисе 14 октября.

В ролике беглый заключенный Лин Форд осознает, что ему придется обойти полмира, если он хочет остаться на свободе. Так он оказывается в Мумбаи, где начинает строить новую жизнь.

Картина рассказывает о беглом заключенном Лине Форде, который живет в Мумбаи, скрываясь от тюрьмы и пытаясь понять цель своей жизни. Все это оказывается под угрозой, когда он встречает и влюбляется в загадочную женщину.

«Шантарам» был создан сценаристами Стивом Лайтфутом («В ее глазах») и Эриком Уорреном Сингером («Афера по-американски», «Топ Ган: Мэверик»). В качестве режиссера выступил Джастин Курцел («Снежный город»). Грядущий сериал основан на одноименных мемуарах Грегори Дэвида Робертса.

В «Шантараме» снялись Чарли Ханнэм («Сыны Анархии»), Антония Деспла («Французский вестник»), Электра Килби («Рассказы из Петли»), Александр Сиддиг («Царство небесное»), Дэвид Филд («Пальцы веером») и другие.