Кинотеатры в Великобритании либо закроются, либо бесплатно покажут похороны Елизаветы II

Большинство крупных британских сетей кинотеатров не будут открываться 19 сентября в знак уважения к королеве Елизавете II, чьи похороны состоятся в этот день. Однако часть кинотеатров все же откроется, чтобы бесплатно показать церемонию, передает Variety.

Крупные компании Odeon, Cineworld, Picturehouse, Showcase, The Light и BFI поставят заглушки на свои сайты и не откроют двери. А Vue, Curzon, небольшие сети вроде Reel, Savoy, Arc и Picturedrome — всего около 150 кинотеатров, уточняет издание, — планируют бесплатно показать похороны всем желающим.

Центры искусств в Великобритании, среди которых и кинотеатры, не обязаны закрываться во время траура или в день похорон. В рекомендациях британского правительства говорится: «Общественные музеи, галереи и другие подобные места не обязаны закрываться во время национального траура. Организации могут закрыться в день государственных похорон по собственному усмотрению, но делать это не обязательно».

Ранее сеть кинотеатров BFI отменила первый день своего Лондонского кинофестиваля, потому что он совпал с датой похорон Елизаветы II. Universal отложила выпуск в Великобритании фильма Ола Паркера «Билет в рай» с Джорджем Клуни и Джулией Робертс в главных ролях. Фильм, который должен был выйти 16 сентября, теперь выйдет 20 сентября, на следующий день после похорон королевы.

96-летняя Елизавета II умерла в шотландском замке Балморал 8 сентября. Корона перешла по наследству ее сыну, 73-летнему принцу Чарльзу, который взял себе имя Карл III.