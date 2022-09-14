Реклама
Новости
Пресс-материалы
В Москве и Петербурге пройдет концерт группы «Мураками»
16:22
Кинотеатры в Великобритании либо закроются, либо бесплатно покажут похороны Елизаветы II
15:51
Сергей Минаев, Евгений Чебатков, Лев Лурье и Денис Симачев откроют гастромаркет в Петербурге
15:43
Собянин: строительство метро до аэропорта Внуково должно завершиться к сентябрю 2023 года
15:41
По мнению исследователей из Google и Оксфорда, один из видов ИИ способен уничтожить человечество
15:17
Netflix/YouTube
Netflix выпустил тизер мини-сериала «Плейлист» об истории создания Spotify
14:53
«Джеймс Уэбб» впервые снял туманность Ориона. Изображения поразили астрономов
14:39
Джейкоб Лофланд сыграет в «Джокере-2»
14:21
СМИ: «Ведьмака» продлили на два сезона вперед
13:11
Детская омбудсвумен Татарстана сочла призывы брать животных из приютов пропагандой чайлдфри
12:57
Кадр из фильма «Своя война. Шторм в пустыне»
Суд прекратил дело против Асмус по статье о дискредитации армии
11:35
В Госдуму внесут законопроект об ужесточении наказания за госизмену — вплоть до пожизненного
10:35
Брендан Фрейзер произнес эмоциональную речь на фестивале в Торонто
10:28
Педофила, убившего двух девочек в Кузбассе, приговорили к пожизненному заключению
09:27
Из Русского театра в Эстонии уволили худрука — за посты, где он сравнивал положение русских и евреев
08:45
«Новая рассказ-газета»/Telegram
«Новую газету» оштрафовали на 400 тыс. рублей за дискредитацию Российской армии
02:41
На Роберта Дауни-младшего подали в суд за нарушение авторских прав
01:38
На Юлию Цветкову* написали 200 жалоб с требованием открыть новое дело о распространении порнографии
00:39
Леонида Гозмана* задержали на выходе из спецприемника. Ему грозит еще один арест
вчера в 23:40
ВШЭ и «Ночлежка» выпустили сериал и подкаст о волонтерской помощи бездомным
вчера в 22:56
Кинотеатры в Великобритании либо закроются, либо бесплатно покажут похороны Елизаветы II
Рустам Абдуллин
Сегодня в 12:51

Большинство крупных британских сетей кинотеатров не будут открываться 19 сентября в знак уважения к королеве Елизавете II, чьи похороны состоятся в этот день. Однако часть кинотеатров все же откроется, чтобы бесплатно показать церемонию, передает Variety.

Крупные компании Odeon, Cineworld, Picturehouse, Showcase, The Light и BFI поставят заглушки на свои сайты и не откроют двери. А Vue, Curzon, небольшие сети вроде Reel, Savoy, Arc и Picturedrome — всего около 150 кинотеатров, уточняет издание, — планируют бесплатно показать похороны всем желающим.

Центры искусств в Великобритании, среди которых и кинотеатры, не обязаны закрываться во время траура или в день похорон. В рекомендациях британского правительства говорится: «Общественные музеи, галереи и другие подобные места не обязаны закрываться во время национального траура. Организации могут закрыться в день государственных похорон по собственному усмотрению, но делать это не обязательно».

Ранее сеть кинотеатров BFI отменила первый день своего Лондонского кинофестиваля, потому что он совпал с датой похорон Елизаветы II. Universal отложила выпуск в Великобритании фильма Ола Паркера «Билет в рай» с Джорджем Клуни и Джулией Робертс в главных ролях. Фильм, который должен был выйти 16 сентября, теперь выйдет 20 сентября, на следующий день после похорон королевы.

96-летняя Елизавета II умерла в шотландском замке Балморал 8 сентября. Корона перешла по наследству ее сыну, 73-летнему принцу Чарльзу, который взял себе имя Карл III.

расскажите друзьям
Другие материалы по темам
люди
Елизавета IIДжордж КлуниОл ПаркерДжулия Робертс
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение