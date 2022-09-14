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вчера в 18:04
В Госдуму внесут законопроект об ужесточении наказания за госизмену — вплоть до пожизненного
Семён Гудошников
Сегодня в 07:35

В ближайшее время в Госдуму внесут законопроект, предполагающий ужесточение наказания за госизмену вплоть до пожизненного заключения. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на депутата от ЛДПР, первого замглавы думского комитета по безопасности Андрея Лугового.

По его словам, ужесточение наказания необходимо, поскольку последние 10 лет Россия находится в недружественном окружении, а иностранные спецслужбы ведут активную работу на ее территории.

«Английские спецслужбы работают над развитием у нас в стране агентов влияния и иностранных агентов (законодательство о которых изменилось в последнее время). Они действуют в интересах другого государства, формируют соответственно мнение в обществе. Особенно в условиях СВО… Людей со студенческой скамьи готовят и ведут по жизни, они же потом займут важные посты… И вот тогда эти люди уже со своих позиций повлияют на ситуацию», — считает парламентарий.

Ранее давать за госизмену максимально суровое наказание — пожизненное заключение и лишение гражданства — Луговой предложил в своем телеграм-канале. «В геометрической прогрессии растет количество тех, кто преступил морально-нравственную черту по отношению к своей Родине, народу. Но одно дело, если либеральный оркестр играет по заказам иностранных спонсоров и их симфонии уже не трогают русского человека. И другое дело, когда любая провокация может обернуться гибелью как военного, так и гражданского населения», — написал он.

Депутат позже пояснил, что сейчас лишать гражданства нельзя по Конституции, но в своем посте он выразил мнение, что так стоит делать.

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Андрей Луговой
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