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КПРФ обратилась в СК из‑за публикации фейкового письма Зюганова о Кадырове, адресованного Путину
Рустам Абдуллин
Сегодня в 15:55

КПРФ обратилась в Следственный комитет из‑за публикации фейкового письма Геннадия Зюганова, в котором тот просит Владимира Путина не назначать Рамзана Кадырова главой Минобороны. Опубликовала «обращение» газета «Новые известия». Редакция уже признала ошибку, сославшись на провокацию, передает РБК.

12 сентября «Новые известия» выложили новость с заголовком «Зюганов просит Путина не назначать Кадырова министром обороны РФ» (сейчас заметка уже недоступна). Судя по сохранившейся в кеше Google записи, лидер КПРФ в письме, которое также якобы было направлено в администрацию президента, призывал Путина не назначать главу Чечни министром обороны.

В пресс-службе партии не стали уточнять, о чем именно шла речь в «подложном тексте, выдаваемом за обращение» Зюганова. Там лишь уточнили, что для этого «документа» был использован подложный бланк КПРФ, а само «письмо» сопровождалось «изображением сфальсифицированной подписи» лидера партии.

Зюганов ведет официальную переписку с властями как руководитель партийной фракции в Госдуме, а не как лидер КПРФ, и для этого использует другой бланк, подчеркнул представитель партии. Кроме того, адрес, с которого редакция газеты получила подложное обращение, «не имеет никакого отношения ни к пресс-службе Центрального комитета, ни к иным подразделениям партии».

«К сожалению, мы действительно стали жертвами провокации, получив письмо от будто бы КПРФ и Зюганова на их бланке, и не позвонили им для проверки. Вчера, как только представитель КПРФ позвонил главному редактору, заметка была удалена с сайта», — объяснили случившееся в редакции издания и отвергли обвинения «в сознательном участии в провокации». Главный редактор Сергей Таранов сообщил о телефонном разговоре с представителем Зюганова «в совершенно благостной тональности» и добавил, что речи о «каких‑то страшных правовых последствиях» для газеты не шло.

3 сентября Кадыров заявил, что «засиделся» на должности и «вполне заслужил бессрочный и длинный отпуск». На следующий день появилась информация, что он может занять руководящий пост в Росгвардии. Однако 6 сентября чеченский лидер опроверг намерения уйти в отставку.

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тэги
КПРФСледственный комитетGoogleГосдумаРосгвардия
люди
Геннадий ЗюгановВладимир ПутинРамзан Кадыров
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