«Новую газету» оштрафовали на 400 тыс. рублей за дискредитацию российской армии

Таганский суд Москвы оштрафовал «Новую газету» на 400 тыс. рублей за дискредитацию Вооруженных сил России. Об этом издание сообщило на своем сайте.

Роскомнадзор выявил нарушение в трех статьях издания «Новая рассказ-газета», которые вошли в первый выпуск журнала. Эти материалы написали журналисты Александр Минкин, Андрей Колесников и Кирилл Фокин.

По словам заместителя главреда «Новой газеты» Сергея Соколова, «в самих текстах о вооруженных силах и каком‑либо их применении не говорилось ни слова». Журналист считает, что «цензоров из РКН» «возметил вообще весь сайт, а также тот факт, что „Новая газета“ продолжает работать».

«Полиция разбираться не стала и дознание не проводила: даже не установили фамилии анонимных „экспертов“, чье „заключение“ — единственное доказательство нашего „проступка“, а просто выписали протокол», — заявил Соколов.

Объяснение, где в статьях обнаружили дискредитацию, замглавреда назвал «ахинеей», причем написанной анонимными специалистами. Позднее «экспресс-заключения» в РКН охарактеризовали «предварительными» и заменили новыми, с подписями.

Соколов отметил, что «Новая газета» продолжит «участие в бессмысленном ритуале приданию производу законности», то есть будет обжаловать решение суда. «Зачем? Времена меняются, у валсти появляются иные приоритеты, а документы, подписанные конкретными людьми, хранятся вечно», — пояснил журналист.

28 марта «Новая газета» приостановила работу до окончания российской военной спецоперации на Украине. Перед этим редакция и учредитель издания получили второе предупреждение от Роскомнадзора за «упоминание НКО-иноагента без маркировки». Два предупреждения РКН в год грозят отзывом лицензии СМИ, отметила тогда газета.

В апреле журналисты «Новой газеты», вынужденные покинуть Россию, запустили самостоятельный европейский проект — «Новая газета. Европа». Его главным редактором стал Кирилл Мартынов.

В середине июля редакция «Новой» запустила еще один проект — журнал «НО» (полное название — «Новая рассказ-газета»). Это толстое ежемесячное печатное издание, куда входили тексты от авторов газеты, приглашенных экспертов и известных людей. В середине августа на редакцию «Новой рассказ-газеты» составили протокол о дискредитации Российской армии, а в начале сентября у издания отозвали свидетельство о регистрации СМИ.