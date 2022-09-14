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«Новую газету» оштрафовали на 400 тыс. рублей за дискредитацию российской армии
Юлия Онодэра
Вчера в 23:41

Таганский суд Москвы оштрафовал «Новую газету» на 400 тыс. рублей за дискредитацию Вооруженных сил России. Об этом издание сообщило на своем сайте.

Роскомнадзор выявил нарушение в трех статьях издания «Новая рассказ-газета», которые вошли в первый выпуск журнала. Эти материалы написали журналисты Александр Минкин, Андрей Колесников и Кирилл Фокин.

По словам заместителя главреда «Новой газеты» Сергея Соколова, «в самих текстах о вооруженных силах и каком‑либо их применении не говорилось ни слова». Журналист считает, что «цензоров из РКН» «возметил вообще весь сайт, а также тот факт, что „Новая газета“ продолжает работать».

«Полиция разбираться не стала и дознание не проводила: даже не установили фамилии анонимных „экспертов“, чье „заключение“ — единственное доказательство нашего „проступка“, а просто выписали протокол», — заявил Соколов.

Объяснение, где в статьях обнаружили дискредитацию, замглавреда назвал «ахинеей», причем написанной анонимными специалистами. Позднее «экспресс-заключения» в РКН охарактеризовали «предварительными» и заменили новыми, с подписями.

Соколов отметил, что «Новая газета» продолжит «участие в бессмысленном ритуале приданию производу законности», то есть будет обжаловать решение суда. «Зачем? Времена меняются, у валсти появляются иные приоритеты, а документы, подписанные конкретными людьми, хранятся вечно», — пояснил журналист.

28 марта «Новая газета» приостановила работу до окончания российской военной спецоперации на Украине. Перед этим редакция и учредитель издания получили второе предупреждение от Роскомнадзора за «упоминание НКО-иноагента без маркировки». Два предупреждения РКН в год грозят отзывом лицензии СМИ, отметила тогда газета.

В апреле журналисты «Новой газеты», вынужденные покинуть Россию, запустили самостоятельный европейский проект — «Новая газета. Европа». Его главным редактором стал Кирилл Мартынов.

В середине июля редакция «Новой» запустила еще один проект — журнал «НО» (полное название — «Новая рассказ-газета»). Это толстое ежемесячное печатное издание, куда входили тексты от авторов газеты, приглашенных экспертов и известных людей. В середине августа на редакцию «Новой рассказ-газеты» составили протокол о дискредитации Российской армии, а в начале сентября у издания отозвали свидетельство о регистрации СМИ.

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