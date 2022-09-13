На Юлию Цветкову написали 200 жалоб с требованием открыть новое дело о распространении порнографии

На художницу Юлию Цветкову написали около 200 заявлений в правоохранительные органы с требованием открыть на нее новое уголовное дело о распространении порнографии. Об этом сообщил телеграм-канал «Я/Мы Юлия Цветкова».

По словам источника, жалобы поступили от «гомофобных активистов». «Сначала проверкой занялся СК, теперь подключился еще и отдел ПДН МВД», — рассказали представители Цветковой.

«Про второе уголовное дело поговаривали с 2020 года, но каждый раз все сходились в мысли, что нет, не может быть два раза одного и того же. Или может? Самое подлое, что остается только ждать», — написали в канале.

Авторы отметили, что силами отдела ПДН МВД «раскрутилось первое Юлино дело, а его начальник выступала свидетелем обвинения в суде». Она же, по их словам, нашла в 2019 году порнографию в проекте «Женщина не кукла».

В 2019 году против Цветковой возбудили уголовное дело о распространении порнографии из‑за публикации рисунков вульвы в паблике «Монологи вагины» в соцсети «ВКонтакте». Прокуратура требовала трех лет колонии для художницы, но в июле 2022 года суд оправдал девушку.