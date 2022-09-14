Netflix выпустил тизер мини-сериала «Плейлист» об истории создания Spotify

Сериал из шести эпизодов посвящен «шведскому стартапу, который потряс всю музыкальную индустрию и превратился в один из ведущих музыкальных сервисов в мире». В минутном видео слышно песню «Good Feeling» Flo Rida и обрывки разговора, в котором собеседники недовольно высказываются о том, что музыка не должна быть бесплатной.