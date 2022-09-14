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Netflix выпустил тизер мини-сериала «Плейлист» об истории создания Spotify
Рустам Абдуллин
Сегодня в 11:53

Netflix опубликовал тизер шведского мини-сериала «Плейлист» об истории создания музыкального стриминга Spotify. Шоу выйдет 13 октября.

Сериал из шести эпизодов посвящен «шведскому стартапу, который потряс всю музыкальную индустрию и превратился в один из ведущих музыкальных сервисов в мире». В минутном видео слышно песню «Good Feeling» Flo Rida и обрывки разговора, в котором собеседники недовольно высказываются о том, что музыка не должна быть бесплатной.

Шведский актер Эдвин Эндре играет молодого предпринимателя Даниэля Эка, ныне известного как сверхбогатый соучредитель и генеральный директор Spotify. Именно его затылок и путь к сцене зрителю видно на протяжении всего ролика.

В проекте также снялись Ульф Стенберг, Гизем Эрдоган, Юэль Люцов, Кристиан Хильборг, Дженис Камия Кавандер, Ханна Арден, София Каремир и Элла Раппич.

Сериал основан на книге «Spotify Untold» Свена Карлссона и Йонаса Лейонхуфвуда. Эйфель Маттссон выступил продюсером шоу, а Берна Левин — исполнительным продюсером.

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