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На Роберта Дауни-младшего подали в суд за нарушение авторских прав
Юлия Онодэра
Вчера в 22:38

На американского актера Роберта Дауни-мл. подали в суд на нарушение авторских прав из‑за его подкаста The Sunshine Place. Об этом сообщил Radar.

Иск против актера выдвинул Пол Моранц — автор книги «Синанон: от чуда к безумию», посвященной реабилитационному центру, который стал предположительно колыбелью религиозного культа.

По словам Моранца, Дауни-мл. основал свой подкаст на его жизни и упомянутой книге. При этом актер, как утверждает истец, «никогда не заключал сделку» об использовании информации.

В иске Моранц отметил, что с ним связывался один из сотрудников Дауни-мл. Он попросил цифровую копию, чтобы использовать ее в качестве инструмента расследования. Писатель передал ее при условии, что позднее будет заключена сделка о правах на книгу и другие документы.

Переговоры о правах были действительно начаты в 2021 году, но затем Моранц отклонил предложение Дауни-мл. и заключил другую предварительную сделку с другой заинтересованной стороной.

Тем не менее, подкаст The Sunshine Place все-таки увидел свет 10 августа. В связи с этим Моранц обвинил Дауни-мл. в «жестоком обращении» и «финансовом злоупотреблении» пожилым и больным человеком. Писатель требует возмещения ущерба за эмоциональный стресс.

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Роберт Дауни-младший
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